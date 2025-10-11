"كل سنة وانت مشرفنا".. أيمن بهجت قمر يهنئ عمرو دياب بعيد ميلاده

حرص الشاعر الغنائي والسيناريست أيمن بهجت قمر على تهنئة "الهضبة" عمرو دياب بعيد ميلاده الـ 64 هذا العام، الذي يوافق اليوم السبت 11 أكتوبر.

ونشر أيمن تهنئته لعمرو دياب عبر خاصية الاستوري على انستجرام وكتب: "كل سنة وانت دايما مشرفنا، عمرو دياب تاريخ وحاضر".

وحرص جمهور ومحبي النجم عمرو دياب على تهنئته بعيد ميلاده، ليعيد عمرو دياب نشرها عبر خاصية الاستوري على حسابه انستجرام.

تعاون الشاعر أيمن بهجت قمر مع عمرو دياب مؤخرا بألبوم "ابتدينا" وقدما سويا عدد من الأغاني التي تصدرا بها منصات الاستماع خلال الفترة الماضية.

يذكر أن عمرو دياب يحيي حفلا غنائيا في الجونة يوم 23 أكتوبر الجاري.

