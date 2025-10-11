بفستان جريء.. يارا السكري تخضع لجلسة تصوير والجمهور يعلق (صور)



خضعت الفنانة يارا السكري، لجلسة تصوير جريئة بأحدث ظهور لها على السوشيال ميديا.



ونشرت السكري، الصور التي ظهرت فيها مرتدية فستان جريء، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: " ".



وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "الفستان يجنن، ايه الحلاوة دي، قمر، جميلة".



يذكر أن، يارا السكري شاركت في السباق الرمضاني 2025 بمسلسل "فهد البطل" إخراج محمد عبدالسلام، وبطولة أحمد العوضي، أحمد عبدالعزيز، ميرنا نور الدين، كارولين عزمي، لوسي، عايدة رياض، حجاج عبدالعظيم، صفوة، غادة طلعت، مجدي بدر، محسن منصور.