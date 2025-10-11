شيماء سيف: "أنا نمبر وان في النكد وحياتي سمك لبن تمر هندي"

كتب- هاني صابر:

تحدثت الفنانة شيماء سيف، عن حياتها الشخصية وفيلمها السينمائي الجديد ودورها فيه.

وقالت شيماء سيف بفيديو نشرته عبر حسابها على إنستجرام: " أنا نمبر وان في موهبة النكد".

وتابعت شيماء : "حياتي لو فيلم كوميدي هيبقى عنوانه سمك لبن تمر هندي ميكسات كلها مع بعض".

وأضافت: "عندي فيلم إن شاء الله هيكون مفاجأة وهطلع فيه بشخصية مختلفة مش كوميدي بس ولا دراما بس وهو ميكسات".



وانفصلت شيماء سيف مؤخرا عن زوجها المنتج محمد كارتر.

يذكر أن شيماء سيف شاركت في موسم رمضان 2025 ببطولة مسلسل "إِش إش" مع مي عمر، وماجد المصري،و إدوارد، وهالة صدقي، و انتصار، وعصام السقا، ومحمد شرنوبي، علاء مرسي، و إيهاب فهمي، ومن إخراج محمد سامي.