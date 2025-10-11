أول ظهور لـ أشرف زكى بعد جدل استقالته من نقابة المهن التمثيلية

كتب- مروان الطيب

تصوير- هاني رجب:

حرص الفنان أشرف زكي، على حضور حفل زفاف ابنة المستشار محمد عبده مساعد أول وزير العدل، الذي أقيم مساء الجمعة بأحد الفنادق الكبرى في القاهرة، بحضور عدد من المسؤولين والشخصيات العامة.

ويعد ظهور الفنان أشرف زكي هو الأول منذ الإعلان عن تنحيه من منصب نقيب المهن التمثيلية الذي أثار بسببه جدلا كبيرا في الوسط الفني.

يذكر أن، أشرف زكي شارك مؤخرا بعدد من الأعمال التلفزيونية التي تم عرضها ضمن موسم دراما رمضان 2025، منها مسلسل "الكابتن" بطولة الفنان أكرم حسني، ومسلسل "حكيم باشا" بطولة الفنان مصطفى شعبان.

