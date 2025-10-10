بالفيديو- قُبلة رومانسية ورقص إيناس الدغيدي مع عريسها

كتب- مروان الطيب:

نشرت الإعلامية بوسي شلبي مقطع فيديو جديد من كواليس احتفال المخرجة إيناس الدغيدي بعقد قرانها على رجل الأعمال أحمد عبد المنعم اليوم الجمعة في حفل عائلي اقتصر على الأهل والأصدقاء، وذلك عبر حسابها على انستجرام.



وظهرت إيناس الدغيدي في وصلة رقص رومانسية مع زوجها الذي طبع قُبلة رومانسية على خدها، وسط سعادة الحضور بهما.



وشهد عقد القران حضور عدد من نجمات الفن هن يسرا، هالة صدقي، إلهام شاهين، جمال سليمان وحرصوا على التقاط العديد من الصور التذكارية مع العروسين.

وفوجئ جمهور ومتابعين المخرجة إيناس الدغيدي بقرار إلغاء حفل زفافها الذي كان من المقرر إقامته خلال الفترة المقبلة، إذ أوضحت "الدغيدي" أن إقامة حفل زفاف سيقتصر على الأهل والأصدقاء المقربين من العروسين، وذلك نظرا لتعرض إيناس الدغيدي للتنمر والسخرية من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

