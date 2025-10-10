إعلان

"أسدين قصر النيل".. حسن شاكوش يدعو لـ حمو بيكا

كتب : هاني صابر

12:14 م 10/10/2025

حمو بيكا

كتب- هاني صابر:

وجه مؤدي المهرجانات حسن شاكوش، رسالة لصديقه مؤدي المهرجانات حمو بيكا عقب صدور حكم قضائي بحبسه بتهمة حيازة سلاح أبيض.

ونشر شاكوش، صورته مع بيكا، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "أسدين قصر النيل ، ربنا يرجعك بالسلامة يا بكبك ويفكها عليك يا رب".

يُذكر أن، محكمة مستأنف قصر النيل قضت بحبس مطرب المهرجانات حمو بيكا 3 أشهر بدلًا من حكم سابق بالحبس عامًا وتغريمه 500 جنيه، وذلك على خلفية اتهامه بحيازة سلاح أبيض، بعد الاستماع إلى مرافعة دفاعه.

