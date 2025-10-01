ديانا الضبع تقدم حفل إطلاق مسلسلها "يوميات عيلة كواك" (صور)

ليلى علوي ترقص مع يسرا في عيد ميلاد ريهام حجاج.. وتامر حسني يعلق (فيديو

تصوير - محمد معروف:

قدمت الكاتبة الصحفية ديانا الضبع، حفل إطلاق مسلسل"يوميات عيلة كواك" المقام بأحد المسارح بالتجمع الخامس.

وحضر الحفل الفنانة عارفة عبد الرسول والفنان الشاب إسلام فوزي صانع المحتوى وبطل مسلسل "يوميات عيلة كواك" بصحبة زوجته صانعة المحتوى ياسمين عبيد، وعدد من الوجوه الجديدة المشاركة بالمسلسل.

ويعرض العمل على منصة "شاهد" وتدور أحداثه حول حياة عائلة "كواك"، ويومياتهم المليئة بالمفارقات الكوميدية المضحكة وشجاراتهم الصغيرة وقصصهم المختلفة.

ينتمي العمل لتصنيف لايت كوميدي،ويشارك في بطولته عارفة عبدالرسول، وايفا وعدد من الوجوه الجديدة، وتأليف الزهراء عصام وإخراج وليد محمود.

