ديانا الضبع تقدم حفل إطلاق مسلسلها "يوميات عيلة كواك" (صور)

كتب : هاني صابر

10:14 م 01/10/2025
    ديانا الضبع تقدم حفل العرض الخاص لمسلسل يوميات عيلة كواك بحضور اسلام فوزي
    ديانا الضبع تقدم حفل العرض الخاص لمسلسل يوميات عيلة كواك
    ديانا الضبع تقدم حفل العرض الخاص لمسلسل يوميات عيلة كواك (2)

تصوير - محمد معروف:

قدمت الكاتبة الصحفية ديانا الضبع، حفل إطلاق مسلسل"يوميات عيلة كواك" المقام بأحد المسارح بالتجمع الخامس.

وحضر الحفل الفنانة عارفة عبد الرسول والفنان الشاب إسلام فوزي صانع المحتوى وبطل مسلسل "يوميات عيلة كواك" بصحبة زوجته صانعة المحتوى ياسمين عبيد، وعدد من الوجوه الجديدة المشاركة بالمسلسل.

ويعرض العمل على منصة "شاهد" وتدور أحداثه حول حياة عائلة "كواك"، ويومياتهم المليئة بالمفارقات الكوميدية المضحكة وشجاراتهم الصغيرة وقصصهم المختلفة.

ينتمي العمل لتصنيف لايت كوميدي،ويشارك في بطولته عارفة عبدالرسول، وايفا وعدد من الوجوه الجديدة، وتأليف الزهراء عصام وإخراج وليد محمود.

