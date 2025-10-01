أول تعليق من رنا رئيس بعد شفائها من وعكتها الصحية

كتب - معتز عباس:

كشفت الفنانة رنا رئيس آخر مستجدات حالتها الصحية، بعد تعرضها للإصابة بنزيف حاد بعد إجهاض طفلها الأول.

وكتبت رنا، في ستوري، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام": حابة اشكر من كل قلبي كل شخص سال و اطمن عليا، وجودكم ورسائلكم فرقوا معايا أكتر مما تتخيلوا، الحمد لله أنا أحسن بكتير دلوقتي وممتنه جدا لكل هذا الحب والدعم".

مرت رنا رئيس بأزمة صحية طارئة، إذ تعرضت للإجهاض، وكشفت والدتها خبيرة التجميل زينب حسن، في تصريح لبرنامج ET بالعربي قبل 8 أيام تقريبا، أنها دخلت غرفة العمليات بعد تعرضها لمضاعفات عقب إجهاض جنينها الأول قبل شهر، مشيرة إلى أنها عانت من نزيف استمر أربعة أيام متواصلة، ولا يزال الأطباء يبحثون عن أسبابه.

جدير بالذكر أن رنا رئيس شاركت في السباق الرمضاني المنقضي بمسلسل سيد الناس، بطولة عمرو سعد، إلهام شاهين، ريم مصطفى، إنجي المقدم، منة فضالي، إخراج محمد سامي.

