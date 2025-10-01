إعلان

إليسا توجه رسالة توعية للسيدات عن الكشف المبكر لسرطان الثدي

كتبت- سهيلة أسامة:

04:48 م 01/10/2025
وجهت الفنانة اللبنانية إليسا رسالة توعية مؤثرة للسيدات، حول أهمية الكشف المبكر لسرطان الثدي.

وكتبت عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام": "في كل أكتوبر، أتذكر معركتي والقوة التي استجمعتها، الكشف المبكر أنقذ حياتي. أرجوكم لا تنتظروا، افحصوا أنفسكم ومن تحبونكم، أعطوا الأولوية للفحوصات الدورية، ادعموا بعضكم البعض، وانشروا الوعي".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة إليسا تقديمها تتر مسلسل "وتقابل حبيب" الذي عُرض في رمضان 2025.

