كتبت- نوران أسامة:

أعرب المخرج الكبير يسري نصر الله عن سعادته باختيار عدد من أعماله السينمائية ضمن قائمة أفضل 25 فيلمًا مصريًا في الربع الأول من القرن الحادي والعشرين (2001–2025)، والتي أعلنها مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بالتعاون مع الاتحاد الدولي للنقاد (فيبريسي) وجمعية نقاد السينما المصريين.

وقال نصر الله عبر حسابه على موقع "فيسبوك": "بشكر مهرجان القاهرة السينمائي الدولي والاتحاد الدولي للنقاد (فيبريسي) وجمعية نقاد السينما المصريين لاختيارهم عدد من الأفلام التي أخرجتها ضمن قائمة أفضل 25 فيلمًا مصريًا في الربع الأول من القرن الحادي والعشرين (2025-2001)، الـ٧٥ سنة اللي جايين السينما المصرية هتبقى أحلى وأحلى، أنا واثق من ده".

ومن المقرر أن يُصدر المهرجان كتابًا توثيقيًا شاملًا ضمن إصدارات دورته الـ46 (12–21 نوفمبر 2025)، يتضمن نتائج الاستفتاء وتحليلات نقدية للأفلام المختارة، مع جلسة خاصة لمناقشته ضمن الفعاليات.

وجاءت قائمة الأفلام لتشمل الأعمال التي عُرضت في دور السينما أو طُرحت عبر القنوات الفضائية والمنصات الإلكترونية، وشارك في التصويت 63 من أعضاء جمعية نقاد السينما المصريين.

وضمت القائمة ثلاثة أفلام للمخرج يسري نصر الله وهي: (باب الشمس (2004)، احكي يا شهرزاد (2009)، جنينة الأسماك (2008)

يُذكر أن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الذي تأسس عام 1976، يُعد من أعرق المهرجانات في المنطقة العربية والقارة الأفريقية، ويحمل التصنيف الدولي الرسمي "A" من الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام (FIAPF).

