رمضان 2026.. يمنى طولان تشارك في مسلسل "كلهم بيحبوا مودي"

شاركت الفنانة يمنى طولان جمهورها صورة تجمعها بالفنان ياسر جلال، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام".

وعلّقت يمنى طولان: "كلهم بيحبوا مودي رمضان 2026، بإذن الله".

وتدور أحداث مسلسل "كلهم بيحبوا مودي" حول شخصية "مودي" الذي يعيش علاقات متعددة مع النساء، لتتسبب له في أزمات ومشاكل متلاحقة، العمل من بطولة ياسر جلال، ميرفت أمين، هدى الإتربي، أيتن عامر، مصطفى أبو سريع، جودي مسعود، ومحسن منصور، من تأليف أيمن سلامة، وإخراج أحمد شفيق.

ومن ناحية أخرى، يواصل ياسر جلال تصوير مسلسل "للعدالة وجه آخر" المكون من 15 حلقة، ويشارك في بطولته alongside أروى جودة، محمد علاء، ونخبة من النجوم وضيوف الشرف، من تأليف عمرو الدالي، وإخراج محمد يحيى مورو.

