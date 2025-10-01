بالصور.. هنادي مهنا تبرز إطلالتها من حفل مهرجان القاهرة السينمائي

25 صورة لنجوم الفن والأبطال في العرض الخاص لفيلم "فيها إيه يعني"

كتب-مروان الطيب:

نشرت الفنانة هنادي مهنا صورًا من تواجدها بالحفل الذي أقيم مؤخرا على هامش استعدادات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بحضور عدد كبير من نجوم الفن، وذلك عبر حسابها على انستجرام.

خطفت هنادي مهنا الأنظار بفستان انيق وجذاب، وحرصت على التقاط صور تذكارية مع النجوم المتواجدين منهم الفنان محمد شاهين، الفنان طه دسوقي، الفنانة هنا يسري.

حازت الصور على إعجاب جمهورها ومتابعيها، وعلقوا: "ممثلتي المفضلة، أحلى زملكاية، منورة الدنيا، قمر، جميلة".

كانت آخر مشاركات هنادي مهنا الفنية بمسلسل "ما تراه ليس كما يبدو" وسط نخبة من نجوم الدراما التلفزيونية.

يذكر أن، هنادي مهنا تشارك بفيلم "السادة الأفاضل" وسط نخبة من نجوم السينما المصرية هم محمد ممدوح، أشرف عبد الباقي، محمد شاهين، تأليف مصطفى صقر، إخراج كريم الشناوي، ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

