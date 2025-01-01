بحضور علاء مبارك وحميد الشاعري.. 25 صورة من عزاء الراحل أحمد عدوية

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كتب - معتز عباس:

تصوير/ أحمد مسعد:

أقيم منذ قليل، عزاء المطرب الشعبي أحمد عدوية بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس.

وتتلقى أسرة المطرب الراحل العزاء من الخامسة وحتى الثامنة مساءا، في قاعة الصفا، بمسجد المشير طنطاوي، بالتجمع الخامس.

واستقبل المطرب محمد عدوية المعزين من نجوم الفن والمجتمع، الذين حضروا لتقديم واجب العزاء والمواساة في وفاة أحمد عدوية.

حضر العزاء المطرب حميد الشاعري، الفنان محمد لطفي، المطرب محمد محي، الفنانة فيفي عبده، الفنان حسام حسني، المطرب مصطفى قمر، المطرب حكيم، المطرب خالد عجاج، الفنانة هند عاكف، عصام كاريكا ومحمد قماح والموسيقار هاني شنودة، وغيرهم، مساء اليوم الأربعاء، مراسم عزاء المطرب الشعبي أحمد عدوية بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس.

كما شهد العزاء أيضا حضور علاء مبارك نجل الرئيس السابق الراحل محمد حسني مبارك، ووزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو.

حرصت مدربة الأسود أنوسة كوتة، على حضور مراسم عزاء المطرب أحمد عدوية بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس.

ورحل أحمد عدوية عن عالمنا مساء الأحد الماضي، عن عمر يناهز 79 عامًا، وأقيمت صلاة الجنازة في مسجد حسين صدقي بالمعادي.

ويعد المطرب الشعبي الراحل أحمد عدوية صاحب أبرز رموز الأغنية الشعبية منذ بداية ظهوره في فترة السبعينيات، إذ حققت أغانيه ومواويله، أرقام مبيعات قياسية، ومنها السح الدح امبو، وسلامتها أم حسن، وكله على كله، وزحمة يا دنيا زحمة، وبنت السلطان، وغيرها.

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