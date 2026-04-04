قرر محمد ضبعون، رئيس مركز ومدينة فوه في كفر الشيخ، فصل الكهرباء عن التوصيلات المخالفة والغير قانونية في نطاق المركز والمدينة وفقًا لقرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بترشيد الطاقة.

ووجه رئيس مركز ومدينة فوه ، مسئولي الوحدة المحلية لمركز ومدينة فوه باتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين بينما كلف بمتابعة فصل الكهرباء عن واجهات قاعات الأفراح من الداخل، و الخارج، والأندية ومراكز الشباب والملاعب.

وكانت الوحدة المحلية لمركز ومدينة فوه، شنت حملات متتالية وجولات ميدانية خلال الساعات الماضية بالتنسيق مع رجال الأمن في مختلف شوارع المدينة للتأكد من الالتزام، من مواعيد الغلق المقررة.

وشملت متابعة الالتزام بمواعيد غلق الورش، والمحال التجارية، والمولات، والكافيهات، ومنع إضاءات المحلات ، ،تنفيذا لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.