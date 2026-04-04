إعلان

فصل توصيلات الكهرباء المخالفة في مدينة فوه بكفر الشيخ

كتب : إسلام عمار

11:35 ص 04/04/2026

محمد ضبعون رئيس مركز ومدينة فوه في كفر الشيخ

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قرر محمد ضبعون، رئيس مركز ومدينة فوه في كفر الشيخ، فصل الكهرباء عن التوصيلات المخالفة والغير قانونية في نطاق المركز والمدينة وفقًا لقرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بترشيد الطاقة.

ووجه رئيس مركز ومدينة فوه ، مسئولي الوحدة المحلية لمركز ومدينة فوه باتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين بينما كلف بمتابعة فصل الكهرباء عن واجهات قاعات الأفراح من الداخل، و الخارج، والأندية ومراكز الشباب والملاعب.

وكانت الوحدة المحلية لمركز ومدينة فوه، شنت حملات متتالية وجولات ميدانية خلال الساعات الماضية بالتنسيق مع رجال الأمن في مختلف شوارع المدينة للتأكد من الالتزام، من مواعيد الغلق المقررة.

وشملت متابعة الالتزام بمواعيد غلق الورش، والمحال التجارية، والمولات، والكافيهات، ومنع إضاءات المحلات ، ،تنفيذا لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

الإسكان تستعد لطرح شقق بإيجار شهري للفئات غير القادرة
أخبار العقارات

الإسكان تستعد لطرح شقق بإيجار شهري للفئات غير القادرة
هبوط أرضي بالطريق الساحلي برأس سدر وتحرك عاجل من المحافظ
أخبار المحافظات

هبوط أرضي بالطريق الساحلي برأس سدر وتحرك عاجل من المحافظ

حبس مرتضى منصور شهرًا وتغريمه 20 ألف جنيه في قضية سب عمرو أديب
حوادث وقضايا

حبس مرتضى منصور شهرًا وتغريمه 20 ألف جنيه في قضية سب عمرو أديب
بسبب ذخائر عنقودية.. فتح محطات المترو في تل أبيب الكبرى كملاجئ للسكان (فيديو)
شئون عربية و دولية

بسبب ذخائر عنقودية.. فتح محطات المترو في تل أبيب الكبرى كملاجئ للسكان (فيديو)
تقلبات أسعار السلع.. كيف طالت آثار الحرب الأمريكية الإيرانية المواطن المصري؟
اقتصاد

تقلبات أسعار السلع.. كيف طالت آثار الحرب الأمريكية الإيرانية المواطن المصري؟

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

مخالفات البناء.. ما مصير أصحاب نموذج 3 تصالح بعد إنذار السداد العاجل؟
شروط وإجراءات جديدة لإصدار تصاريح العمل للمصريين في الإمارات
دبلوماسي مصري يقترح مبادرة لإيران لإحراج ترامب ونقل الضغوط إلى واشنطن
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الاثنين
مصدر بالكهرباء يكشف أسباب الانقطاع المؤقت للتيار في القاهرة الجديدة والشروق