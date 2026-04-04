قائد إيراني: ابتكارات الدفاع الجوي وراء إسقاط طائرات أمريكية

قال قائد عسكري إيراني بارز إن القوات الإيرانية تمكنت من استهداف الطائرات الأمريكية باستخدام تقنيات وأساليب جديدة، مؤكدًا أن ما وصفه بـ"الابتكارات" في أنظمة الدفاع الجوي لعبت دورًا رئيسيًا في إسقاط طائرات عسكرية أمريكية.

وأوضح العميد علي رضا إلهامي، قائد قاعدة الدفاع الجوي المشتركة الإيرانية، أن القوات الإيرانية باتت تعتمد على تكتيكات متطورة ومعدات حديثة مكنتها من ملاحقة الطائرات الأمريكية بشكل فعال.

وجاءت هذه التصريحات في أعقاب حادثتين بارزتين خلال يوم واحد، حيث تم إسقاط طائرة مقاتلة أمريكية من طراز إف-15 داخل الأراضي الإيرانية، في حين لا يزال أحد أفراد طاقمها في عداد المفقودين.

كما أفادت التقارير بأن طائرة أمريكية أخرى من طراز "إيه-10 ثندربولت 2" تعرضت لأضرار قبل أن تتحطم بعد مغادرتها المجال الجوي الإيراني.

وأشار إلهامي، في تصريحات نقلتها وكالة إيرنا، إلى أن هذه العمليات جاءت نتيجة اعتماد تكتيكات جديدة واستخدام تقنيات متطورة، دون أن يكشف عن تفاصيل هذه الأنظمة أو طبيعتها.

وأضاف أن هذه الأساليب أدت إلى إرباك القوات المعادية وإحداث حالة من الارتباك في صفوفها.

وتُعد الطائرة إف-15، وفق هذه الرواية، أول طائرة أمريكية مأهولة يتم إسقاطها فوق إيران منذ اندلاع الصراع الحالي، في تطور يعكس تصاعد حدة المواجهة العسكرية بين الطرفين.