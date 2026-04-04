استقرت أسعار الخضروات والفاكهة، خلال تعاملات اليوم السبت 4-4-2026، مقارنة بمستوياتها أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 7.5 و22.5 جنيه.

البطاطس تتراوح بين 8 و10 جنيهات.

البصل الأحمر يتراوح بين 6 جنيهات و11 جنيهًا.

البصل الأبيض يتراوح بين 8 جنيهات و13 جنيهًا.

الكوسة تتراوح بين 8 جنيهات و15 جنيهًا.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 10 جنيهات و20 جنيهًا.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 15 و21 جنيهًا.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 15 و21 جنيهًا.

الخيار الصوب يتراوح بين 12 و16 جنيهًا.

الخيار البلدي يتراوح بين 12 و16 جنيهًا.

أسعار الفاكهة

كانتلوب يتراوح بين 10 جنيهات و18 جنيهًا.

برتقال صيفي يتراوح بين 9 جنيهات و15 جنيهًا.

الليمون البلدي يتراوح بين 10 جنيهات و20 جنيهًا.

