خالد دياب يشيد بمحمد رمضان قبل عرض فيلم "أسد"

كتب : مروان الطيب

10:00 ص 04/04/2026

المخرج والسيناريست خالد دياب

أشاد المخرج والسيناريست خالد دياب بموهبة الفنان محمد رمضان استعدادا لقرب عرض فيلمه الجديد "أسد" المقرر عرضه بالسينمات شهر مايو المقبل.

وحل خالد دياب ضيفا على برنامج "أسرار النجوم" المعروض عبر إذاعة "نجوم إف إم"، وتطرق خلال حديثه عن كواليس فيلمه المرتقب "أسد"، وتعاونه لأول مرة مع الفنان محمد رمضان، إلى جانب علاقته بنجوم الوسط الفني.
وعن موهبة الفنان محمد رمضان، قال: "ممثل قوي جدا، وعمره ما كان هينجح بالشكل ده إلا لما يكون عنده تواصل قوي مع الجمهور".

وأضاف: "اللي بيقدمه بيوصل للجمهور وبيستقبله وبيحبه جدا، عامل دور مش عادي في فيلم "أسد" وأتوقع نجاح غير عادي للفيلم لأنه مكتمل العناصر".

كواليس فيلم أسد

تدور أحداث الفيلم في إطار من الدراما التاريخية، حول قصة علي بن محمد الفارسي، والذي قاد ثورة العبيد التي استمرت لمدة 14 عامًا خلال فترة الحكم العباسي.

ويشارك ببطولة الفيلم كل من رزان جمال، كمال الباشا، علي قاسم، ماجد الكدواني، تأليف محمد دياب وشيرين دياب وخالد دياب، إخراج محمد دياب.

خالد دياب يعرض له فيلم "برشامة" في السينمات

يعرض للمؤلف والمخرج محمد دياب بالسينمات حاليا فيلم "برشامة" ضمن موسم أفلام عيد الفطر 2026،ويحقق نجاحا جماهيريا كبيرا بشباك التذاكر.

تدور أحداث الفيلم في قالب كوميدي ساخر، حول ابتكار شاب وسيلة غش جديدة للنجاة من جحيم الثانوية العامة، مما يوقعه في "لعبة قط وفأر" طريفة.

ويشارك ببطولة الفيلم كل من هشام ماجد، باسم سمرة، حاتم صلاح، ريهام عبد الغفور، فدوى عابد، كمال أبو رية، عارفة عبد الرسول، وليد فواز، فاتن سعيد، تأليف أحمد الزغبي وخالد دياب وشيرين دياب، إخراج خالد دياب.

