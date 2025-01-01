ليلى علوي تنشر صورا مع عائلتها خلال احتفالهم بليلة رأس السنة والجمهور يعلق

أول تعليق من مي فاروق بعد حفل زفافها على محمد العمروسي

كتب- مؤمن سعد:

شاركت الفنانة ليلى علوي، متابعيها عبر السوشيال ميديا، صورا خلال احتفالها بليلة رأس السنة مع عائلتها بمنزلها.

ونشرت ليلى، الصور ، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "من عائلتنا إلى عائلتكم.. كل عام وأنتم بخير".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور على صورها، كالتالي: "رغم جمال شقيقتها وبناتها تبقى ليلى أجمل، تمتلك جمال ساحر من شبابها ولحد الآن، تربعت لسنوات طويلة على عرش أجمل الفنانات، رغم جمال ليلى فوزي زمان لكن تبقى ليلى علوي رمز الجمال في جيلها وكل الأجيال".

يذكر أن، ليلى علوي يعرض لها حاليا بالسينمات فيلم "المستريحة" بطولة بيومي فؤاد، عمرو عبدالجليل، مصطفى غريب، محمد رضوان، محمود الليثي، عمرو وهبة، ونور قدري، ومن إخراج عمرو صلاح.