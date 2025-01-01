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ليلى علوي تنشر صورا مع عائلتها خلال احتفالهم بليلة رأس السنة والجمهور يعلق

10:03 م الأربعاء 01 يناير 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    ليلى علوي تحتفل مع عائلتها بليلة رأس السنة
  • عرض 4 صورة
    ليلى علوي تحتفل مع عائلتها بليلة رأس السنة
  • عرض 4 صورة
    ليلى علوي تحتفل مع عائلتها بليلة رأس السنة
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كتب- مؤمن سعد:

شاركت الفنانة ليلى علوي، متابعيها عبر السوشيال ميديا، صورا خلال احتفالها بليلة رأس السنة مع عائلتها بمنزلها.

ونشرت ليلى، الصور ، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "من عائلتنا إلى عائلتكم.. كل عام وأنتم بخير".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور على صورها، كالتالي: "رغم جمال شقيقتها وبناتها تبقى ليلى أجمل، تمتلك جمال ساحر من شبابها ولحد الآن، تربعت لسنوات طويلة على عرش أجمل الفنانات، رغم جمال ليلى فوزي زمان لكن تبقى ليلى علوي رمز الجمال في جيلها وكل الأجيال".

يذكر أن، ليلى علوي يعرض لها حاليا بالسينمات فيلم "المستريحة" بطولة بيومي فؤاد، عمرو عبدالجليل، مصطفى غريب، محمد رضوان، محمود الليثي، عمرو وهبة، ونور قدري، ومن إخراج عمرو صلاح.

ليلى علوي ليلى علوي تحتفل مع عائلتها ليلى علوي تحتفل بليلة رأس السنة انستجرام ليلى علوي
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