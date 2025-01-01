" عايز بوسة إزاي يا جدع".. تامر حسني ردا على معجب في حفل رأس السنة

أحدث ظهور لـ أنغام ليلة رأس السنة.. والجمهور: "كل عام وأنتي صوت العالم

كتب-مصطفى حمزة:

واجه النجم تامر حسني، موقف طريف، عقب صعوده المسرح لتقديم حفل رأس السنة، الذي أقيم مساء أمس الثلاثاء، في دبي.

النجم تامر حسني، فوجىء بأحد الحضور، يمسك يديه بقوة، ويطلب منه تقبيله، وداعبه تامر: "عايز إيه بوسة؟، بوسة إزاي يا جدع، طيب خليها على خدي".

وأحيا النجم تامر حسني، الحفل بمشاركة النجمة اللبنانية نانسي عجرم، في أحد فنادق دبي، بمناسبة الإحتفال برأس السنة، وحلول العام الجديد 2025.