خطفت الفنانة جوري بكر، الأنظار إليها بإطلالة جريئة بأحدث ظهور لها على السوشيال ميديا، نالت من خلالها إعجاب متابعيها.

جوري بكر داخل ملعب تنس

ونشرت جوري، الصور التي ظهرت خلالها وهى تمسك مضرب تنس داخل الملعب ومرتدية ملابس رياضية، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "إما أن نجد طريقة أو نصنع واحدة".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "بطل الأبطال، إيه الرشاقة والحلاوة دي، ما شاء الله، تحفة، جميلة".

جوري بكر تشارك في مسلسلي"كلهم بيحبوا مودي" و"الست موناليزا"

وكانت جوري بكر خاضت دراما رمضان 2026 بمسلسل "كلهم بيحبوا مودي" الذي عُرض في النصف الأول من شهر رمضان.

كما شاركت أيضا في مسلسل "الست موناليزا" الذي عرض ضمن دراما الجزء الأول من شهر رمضان، على شاشة mbc مصر/، وشارك في بطولته مي عمر، سوسن بدر، أحمد مجدي.

