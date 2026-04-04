وجهت الفنانة الكبيرة ماجدة الرومي، رسالة تهنئة للجمهور بمناسبة عيد القيامة المجيد الذي يوافق الأحد 12 أبريل الجاري.

ماجدة الرومي تحتفل بعيد القيامة المجيد

وكتبت ماجدة الرومي، عبر حسابها على إنستجرام: "أعاد الله هذه الأعياد المجيدة على لبنان والعالم العربي كله وعلينا جميعا بالخير والسلام".

وأضافت: "حفظ الله لبناننا الحبيب المثقل بجراحه من كل مؤامرة وحفظ أهلنا وناسنا من شر التهجير وتهديم القرى ومن التجويع ومن كل المؤامرات التي تحاك ضدنا جميعا وحده الله يعلم كم تُحرق قلوبنا هذه المكائد الشيطانية.. المسيح حقا قام".

أعياد الأقباط في شهر أبريل الجاري

ويحتفل الأقباط في شهر أبريل الجاري بـ 3 أعياد هم "أحد الشعانين: يوم الأحد 5 أبريل 2026.. الجمعة العظيمة: يوم الجمعة 10 أبريل 2026.. عيد القيامة المجيد: يوم الأحد 12 أبريل 2026"، وتبدأ احتفالات العيد بإقامة قداس عيد القيامة مساء السبت 11 أبريل 2026 في الكنائس المصرية، وخاصة في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

آخر حفلات ماجدة الرومي في القاهرة

يذكرأن ماجدة الرومي أحيت حفلا غنائيا مؤخرا في دار الأوبرا المصرية يوم ٢ فبراير الماضي بعد غياب دام لخمس سنوات عن الغناء بالقاهرة منذ إحيائها حفل مهرجان الموسيقى العربية.

