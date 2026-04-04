نجحت مديرية العمل بمحافظة جنوب سيناء في تعيين عدد كبير من أبناء المحافظة، بينهم ذوي الهمم، خلال شهر مارس الماضي، تنفيذًا لتعليمات حسن رداد، وزير العمل، واللواء إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، بشأن تعزيز فرص التشغيل وتوفير فرص عمل جديدة للشباب.

تعيين أكثر من 390 عامل

أوضح أكرم محمد، مدير مديرية القوى العاملة، أن المديرية تمكنت من تعيين أكثر من 390 عاملًا خلال الشهر الماضي داخل المنشآت السياحية بمدينة شرم الشيخ، تحت إشراف أحمد مصطفى، وكيل المديرية، وبالتعاون مع مكتب عمل شرم الشيخ.

دعم القطاع السياحي وسد احتياجاته

وأضاف المدير أن المديرية حريصة على دعم القطاع السياحي وتوفير العمالة المدربة اللازمة، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة ودعم التنمية الاقتصادية بالمحافظة.

متابعة مستمرة وإعداد تقارير شهرية

وأكد مدير المديرية أن المنشآت مُطالبة بإعداد تقرير شهري بأعداد العمال الذين تم تعيينهم، تنفيذاً لتعليمات الوزارة، مشيرًا إلى أن المديرية تنفذ حملات متابعة يومية على أرض الواقع لضمان تطبيق ضوابط الرواتب وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب.