إعلان

تعيين 390 عاملًا بجنوب سيناء خلال شهر داخل المنشآت السياحية

كتب : رضا السيد

05:45 م 04/04/2026

تسليم عقود العمل

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

نجحت مديرية العمل بمحافظة جنوب سيناء في تعيين عدد كبير من أبناء المحافظة، بينهم ذوي الهمم، خلال شهر مارس الماضي، تنفيذًا لتعليمات حسن رداد، وزير العمل، واللواء إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، بشأن تعزيز فرص التشغيل وتوفير فرص عمل جديدة للشباب.

تعيين أكثر من 390 عامل

أوضح أكرم محمد، مدير مديرية القوى العاملة، أن المديرية تمكنت من تعيين أكثر من 390 عاملًا خلال الشهر الماضي داخل المنشآت السياحية بمدينة شرم الشيخ، تحت إشراف أحمد مصطفى، وكيل المديرية، وبالتعاون مع مكتب عمل شرم الشيخ.

دعم القطاع السياحي وسد احتياجاته

وأضاف المدير أن المديرية حريصة على دعم القطاع السياحي وتوفير العمالة المدربة اللازمة، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة ودعم التنمية الاقتصادية بالمحافظة.

متابعة مستمرة وإعداد تقارير شهرية

وأكد مدير المديرية أن المنشآت مُطالبة بإعداد تقرير شهري بأعداد العمال الذين تم تعيينهم، تنفيذاً لتعليمات الوزارة، مشيرًا إلى أن المديرية تنفذ حملات متابعة يومية على أرض الواقع لضمان تطبيق ضوابط الرواتب وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

جنوب سيناء مديرية العمل عقود عمل القطاع السياحي ذوي الهمم وزير العمل محافظ جنوب سيناء

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

دبلوماسي مصري يقترح مبادرة لإيران لإحراج ترامب ونقل الضغوط إلى واشنطن
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الاثنين
مصدر بالكهرباء يكشف أسباب الانقطاع المؤقت للتيار في القاهرة الجديدة والشروق