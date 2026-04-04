طالب النائب محمد عبدالله زين الدين، وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بضرورة أن يكون هناك رقابة فعلية من الجهات المعنية، لتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بالعمل عن بعد لبعض الجهات في الدولة.

وأشار إلى أنه مع بداية تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء، بالعمل عن بعد، والذي يبدأ العمل به اعتبارا من غد الأحد، لابد من الرقابة المستمرة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة منه.

وحذر عضو مجلس النواب، من استغلال بعض الموظفين القرار في التراخي عن القيام بأعمالهم، وهو الأمر الذي سيكون له مردود سلبي على سير العمل في بعض الجهات والمصالح الحكومية.

وشدد زين الدين، على ضرورة أن تتخذ الحكومة الإجراءات اللازمة لضمان تطبيق قرار العمل عن بعد، بشكل يحقق التوازن بين الحفاظ على تحقيق مطالب المواطنين من الجهات المعنية، وفي نفس الوقت الحفاظ على ترشيد استهلاك الطاقة في ضوء الأزمة الحالية.

وطالب عضو مجلس النواب، بضرورة وضع آليات واضحة للرقابة على تطبيق القرار، وتوفير الدعم الفني والتدريبي للعاملين عن بعد، بما يضمن حسن سير العمل، وعدم تأثر أي قطاع.