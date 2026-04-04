اعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن الحرب الدائرة في الشرق الأوسط أدت إلى ما وصفه بـ"مأزق جيواستراتيجي"، في ظل استمرار التصعيد العسكري في المنطقة.

وجاءت تصريحات أردوغان خلال اتصال هاتفي مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته، حيث شدد على ضرورة تكثيف الجهود الدولية لوضع حد للحرب.

ووفق بيان صادر عن الرئاسة التركية، أشار أردوغان إلى أن العمليات التي بدأت باستهداف إيران أدت إلى تعقيد المشهد الإقليمي، داعيًا المجتمع الدولي إلى التحرك بشكل أكبر لإنهاء الصراع.

وتواصل تركيا، التي لا تشارك بشكل مباشر في النزاع، لعب دور دبلوماسي في جهود الوساطة، من خلال تنسيقها مع عدد من الدول، من بينها باكستان ومصر، في مسعى لاحتواء الأزمة.

ويأتي ذلك في ظل استمرار الحرب منذ أواخر فبراير، مع اتساع نطاقها وتزايد تداعياتها على الأمن الإقليمي والدولي.