أردوغان: الحرب في الشرق الأوسط وصلت إلى مأزق جيواستراتيجي

كتب : وكالات

05:44 م 04/04/2026

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

اعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن الحرب الدائرة في الشرق الأوسط أدت إلى ما وصفه بـ"مأزق جيواستراتيجي"، في ظل استمرار التصعيد العسكري في المنطقة.

وجاءت تصريحات أردوغان خلال اتصال هاتفي مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته، حيث شدد على ضرورة تكثيف الجهود الدولية لوضع حد للحرب.

ووفق بيان صادر عن الرئاسة التركية، أشار أردوغان إلى أن العمليات التي بدأت باستهداف إيران أدت إلى تعقيد المشهد الإقليمي، داعيًا المجتمع الدولي إلى التحرك بشكل أكبر لإنهاء الصراع.

وتواصل تركيا، التي لا تشارك بشكل مباشر في النزاع، لعب دور دبلوماسي في جهود الوساطة، من خلال تنسيقها مع عدد من الدول، من بينها باكستان ومصر، في مسعى لاحتواء الأزمة.

ويأتي ذلك في ظل استمرار الحرب منذ أواخر فبراير، مع اتساع نطاقها وتزايد تداعياتها على الأمن الإقليمي والدولي.

