تصدر اسم الفنانة هند صبري، تريند مؤشر البحث "جوجل" خلال الساعات الماضية، حيث شاركت متابعيها عبر السوشيال ميديا، صورا من ختام رحلتها التي استمتعت بها لزيارة عدد من الأماكن الأثرية.

أحدث ظهور لـ هند صبري

ونشرت هند صبري، صورا من رحلتها على قارب يبحر وسط الأنهار، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "عندما تجتمع أرواح ساحرة وتقنيات ساحرة على متن قارب يبحر في نهرٍ ساحر إلى معابد ساحرة.. لا أجد الكلمات لأصف هذه الرحلة التحويلية مع أرواحٍ جميلة.. سأحتفظ بكم جميعا في قلبي إلى الأبد".

تعليقات الجمهور على إطلالة هند صبري

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "جميلة جمال ملوش حل والله، الجمال الساحر، إيه الحلاوة دي، حلاوتك بتزيد كل يوم أكتر، القمر اللي منور الدنيا كلها والله، قمرين".

هند صبري تزور المعالم الآثرية بعد تجربتها في "مناعة"

تأتي رحلة هند صبري لزيارة المعالم الآثرية بعد عرض مسلسلها "مناعة" في موسم دراما رمضان 2026، وشاركها البطولة رياض الخولي، أحمد خالد صالح، خالد سليم، مها نصار، كريم قاسم، أحمد الشامي، هدى الإتربي، ميمي جمال، تأليف عمرو الدالي، إخراج حسين المنباوي

