شاركت الفنانة يارا السكري جمهورها ومتابعي حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، فيديو لها، ظهرت خلاله أمام الكعبة المشرفة، مرتدية عباءة وحجاب باللون الأسود.

تعليق يارا السكري على فيديو ظهورها أمام الكعبة

وعلقت يارا على الفيديو الذي ظهرت فيه وهي تؤدي مناسك العمرة: "اللهم ما أصبح بي من نعمة، أو بأحد من خلقك، فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر".

ولاقى الفيديو إعجاب جمهور ومتابعي يارا، وجاءت تعليقاتهم على النحو التالي: "ربنا يتقبل منك"، "ما شاء الله.. ربنا يتقبل يا رب"، "الحجاب تحفة عليكي"، "عمرة مقبولة"، "بالحجاب قمر"، "شكلك جميل قوي بالطرحة"، "الله يحفظك.. فيكي قبول سبحان الله".

مسلسل علي كلاي

جدير بالذكر أن يارا السكري شاركت في السباق الرمضاني لعام 2026 بمسلسل علي كلاي بطولة الفنان أحمد العوضي، تأليف محمود حمدان، إخراج محمد عبدالسلام، وشارك في العمل: طارق الدسوقي، انتصار، درة، ريم سامي، محمد ثروت، عصام السقا، ومجموعة كبيرة من الفنانين.

وتنتظر يارا عرض فيلم صقر وكناريا بطولة الفنان محمد إمام والفنان شيكو، تأليف أيمن وتار، إخراج حسين المنباوي.

