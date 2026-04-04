شاركت الفنانة درة جمهورها ومتابعي حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، صورًا جديدة بإطلالات كلاسيكية مختلفة، تم إعدادها باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي.

درة بإطلالات كلاسيكية من زمن الفن الجميل

ظهرت يسرا بإطلالات كلاسيكية مختلفة من الماضي، وعلقت "خذوني إلى الزمن الجميل". ولاقت الصور إعجاب جمهورها ومتابعيها.

وجاءت أبرز تعليقات الجمهور على النحو التالي: "أنت الجميل اللي بيخلي الزمن جميل"، "أحلى زمن"، "نفسي أرجع أعيش في الزمن ده قوي"، "دايما متألقة يا أحسن ممثلة"، "وعلى فكرة مافيش فرق بين Ai وبين الحقيقة ومش محتاجة وعيونك حلوة ما شاء الله".

درة تشارك بمسلسلين في رمضان 2026

شاركت درة في السباق الرمضاني المنقضي ببطولة مسلسلين: مسلسل علي كلاي مع عدد كبير من الفنانين: أحمد العوضي، يارا السكري، طارق الدسوقي، انتصار، محمد ثروت، ريم سامي، تأليف محمود حمدان، إخراج محمد عبدالسلام.

كما عُرض لها مسلسل إثبات نسب إشراف على الكتابة محمد ناير، إخراج أحمد عبده، بطولة محمود عبدالمغني، نبيل عيسى، محسن محيي الدين، هاجر الشرنوبي، محمد علي رزق.

فيلم الست لما

درة أعلنت في نوفمبر الماضي، انتهاء تصوير فيلم الست لما الذي يجمعها بعدد كبير من النجوم، في مقدمتهم النجمة الكبيرة يسرا، كما يشهد مشاركة ياسمين رئيس، عمرو عبدالجليل، محمود البزاوي، رانيا منصور، دنيا سامي، انتصار، رحاب الجمل، أحمد صيام، تأليف كيرو أيمن ومحمد بدوي، وإخراج خالد أبو غريب، تدور أحداثه في إطار اجتماعي.

بعباءة سوداء وحجاب.. يارا السكري تنشر فيديو من أمام الكعبة



بملعب تنس.. جوري بكر تخطف الأنظار بإطلالة جريئة والجمهور يعلق – صور



