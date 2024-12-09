البحر الأحمر السينمائي.. محمد سامي يكشف كواليس تقديم مسلسل "آدم" وقصته مع تامر حسني

جدة- منى الموجي:

نظم مهرجان البحر الأحمر السينمائي ضمن فعاليات دورته الرابعة في جدة بالمملكة العربية السعودية جلسة حوارية بعنوان "محمد سامي.. المجدد للدراما العربية"، شهدت حضور النجوم: يسرا، ماجد المصري، بشرى، شيماء سيف، محمود حجازي، مي عمر، ريم سامي.

وقال سامي عن بداياته "كنت بخرج كليبات وكنت بحضر مسلسلي الأول، ولقيت تامر حسني بيعرض عليا إخراج مسلسل آدم، وكانت المسلسلات وقتها بيتم تنفيذها بطريقة مختلفة بعض الشيء وطبعا بتقدم دراما مهمة، واقترحت على المنتج إننا نصور العمل بشكل سينمائي ولم يتم الترحيب بالفكرة".

وتابع سامي "المنتج كان حابب أن يتم تنفيذ العمل بالشكل الكلاسيكي حتى لا ينفر منها الجمهور، وأقنعت تامر حسني بالفكرة ووافق، وكان تكلفة ده عالية جدا، ودفع تامر الفرق وقتها".

وأكد سامي أنه لم يخطط للأمر، موضحا "فقط كان عندي رغبة في النجاح وتنفيذ شيء مختلف يُحدث تطور، مكانتش خطة محسوبة بس نجحت، وبعدين في مسلسل (مع سبق الإصرار)، كنت على وعي بالشيء اللي عايز أقوم بيه".

جدير بالذكر أن مهرجان البحر السينمائي افتتح فعاليات دورته الرابعة مساء الخميس الموافق 5 ديسمبر، بحضور كوكبة من نجوم الفن، بينهم: ويل سميث، يسرا، مايكل دوجلاس، ليلى علوي، كاثرين زيتا جونز، نادية الجندي، نبيلة عبيد، كارينا كابور، عامر خان، سبايك لي، يسرا اللوزي، حسن الرداد، إيمي سمير غانم، ماجدة زكي، منى زكي، أحمد حلمي.