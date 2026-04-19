مدبولي يلتقي عددًا من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وكبار مشايخ وعواقل سيناء

أجرى الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، جولة ميدانية بمركز ومدينة العياط لمتابعة عدد من مشروعات التطوير الجارية، في إطار خطة المحافظة لتحسين مستوى الخدمات ورفع كفاءة البنية التحتية بالقرى.

وتفقد محافظ الجيزة، بحسب بيان المحافظة، الأحد، أعمال رفع كفاءة ورصف طريق طراد النيل بداية من قرية المتانيا وحتى كفر شحاتة بطول 2 كيلومتر، مؤكدًا أن الطريق يمثل محورًا مروريًا مهمًا موازيًا لطريق مصر أسيوط الزراعي، بما يسهم في تسهيل حركة التنقل بين القرى الواقعة على امتداده.

وأوضح "الأنصاري"، أن الأعمال تتضمن توسعة الطريق ليصل عرضه إلى 10 أمتار بدلًا من 6 أمتار، إلى جانب تدبيش الجانبين وزراعة الأعمدة والأشجار، وتطوير مداخل القرى، ورفع كفاءة التقاطعات مع الطرق والمحاور المجاورة، فضلًا عن تنفيذ أعمال الرصف والتخطيط المروري.

كما تابع محافظ الجيزة، أعمال إنشاء مبنى مركز ومدينة العياط الجديد، والذي يهدف إلى توفير مقر خدمي متكامل يساهم في تحسين بيئة العمل للعاملين، ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار إلى أن المبنى يتكون من خمسة طوابق، وتم تصميمه وفق أعلى المعايير الهندسية ومتطلبات الأمان، مع استغلال المساحات المتاحة لتحقيق أفضل استخدام للموقع.

وأضاف المحافظ، أن المبنى يضم مركزًا تكنولوجيًا متطورًا لخدمة المواطنين، من المقرر الانتهاء منه خلال ستة أشهر، ويشمل مكاتب إدارية ومنطقة استقبال ونوافذ خدمية تقدم مختلف الخدمات إلكترونيًا، بما يسهم في سرعة إنجاز الطلبات وتحقيق الدقة في الأداء.

وتفقد محافظ الجيزة، خلال الجولة، مستوى النظافة العامة بعدد من قرى مركز العياط، مشددًا على استمرار حملات رفع المخلفات وتحسين الخدمات بشكل دوري للحفاظ على المظهر الحضاري.

كما كلف بمواصلة أعمال تجميل مداخل القرى بالتعاون مع الشباب ومؤسسات المجتمع المدني، مؤكدًا دعم المحافظة للمبادرات المجتمعية التي تستهدف تحسين البيئة البصرية ورفع جودة الحياة للمواطنين.