أثار منشور لمحامي الطبيب ضياء العوضي، بشأن اختفائه قبل 7 أيام، تساؤلات حول مصيره، في الوقت الذي أوضحت فيه 3 مصادر لمصراوي حقيقة وفاته.

يأتي ذلك في حين لم يصدر أي بيان من أي جهة رسمية حتى الآن بشأن وضع الطبيب ضياء العوضي.

وقال المحامي مصطفى مجدي، لمصراوي، إن "الخبر المنتشر حول وفاته غير صحيح وعارٍ من أي دليل".

وأضاف "مجدي" في منشور لاحق تداولته صفحة ضياء العوضي عبر فيسبوك، أنه "تم التأكيد من وزارة الخارجية (بشأن تلك الأنباء) صباح اليوم، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك ضد مروّجي الشائعات".

بدوره، ذكر مصدر بنقابة الأطباء، لمصراوي، أن النقابة لم يصلها "أي شيء" بشأن الطبيب الذي جرى فصله قبل أسابيع.

كما ذكرت مديرة أعمال الدكتور ضياء العوضي أن أنباء وفاته غير مؤكدة حتى الآن، مضيفة أن الدكتور متغيب منذ أسبوع، وتليفوناته مغلقة، ولا نعرف عنه أي شيء منذ يوم 12 أبريل الجاري.

اختفاء غامض

وقبل ساعات، نشر المحامي مصطفى مجدي منشورًا أعادت الصفحة الرسمية لـ"العوضي" تداوله بشأن واقعة اختفاء الدكتور ضياء العوضي.

وقال المحامي في المنشور: "منذ أن تم اختفاء الدكتور ضياء بتاريخ 12 أبريل 2026، ونحن قد اتخذنا السبل القانونية داخل جمهورية مصر العربية، وتقدمنا بطلب إلى السفير حداد عبد التواب، مساعد وزير الخارجية لشؤون القنصلية والمصريين في الخارج، ووضحنا به تاريخ السفر وسبب الزيارة وتاريخ اختفائه وعنوانه وآخر مكان شوهد فيه. ونظرًا لعدم وجود أي معلومة تؤكد سبب الاختفاء، فقد حضرت إلى مكتبنا الدكتورة ميادة، زوجة الدكتور ضياء، وقامت بنشر بث مباشر عبر صفحة الدكتور".

وأضاف المحامي: "من خلال هذا البث، ناشدنا الجهات المختصة وجميع المتابعين ممن يكون لديه أي معلومة تفيد عن سبب اختفائه، وخلال هذا وجدنا من يروج شائعات كثيرة حول واقعة اختفائه دون دلائل أو براهين؛ لذلك نرجو من سيادتكم التحلي بالصبر وعدم الانسياق وراء أي شائعات حتى يتم الرد علينا من قبل مؤسسات الدولة المصرية، المتمثلة في وزارة الخارجية".

شطب العوضي من نقابة الأطباء

وفي مارس الماضي، أعلنت النقابة العامة لأطباء مصر، صدور قرار الهيئة التأديبية الابتدائية بالنقابة في الدعوى التأديبية المقامة ضد الطبيب ضياء الدين شلبي محمد العوضي، استشاري التخدير والعناية المركزة وعلاج الألم، بإسقاط عضويته وشطبه من سجلات النقابة.

وبحسب بيان للنقابة، تبين للهيئة بصورة قطعية قيام الطبيب المذكور بنشر وتقديم آراء ومعلومات طبية غير مثبتة علميًا وتخالف القواعد المعمول بها محليًا ودوليًا وتضر بالمرضى، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تناولت العديد من التخصصات الطبية التي لا تدخل في نطاق تخصصه، مثل أمراض السكري والكلى والجهاز الهضمي والقلب والأورام والمناعة والاضطرابات الهرمونية وغيرها، مع طرح وسائل علاجية غير معتمدة أو مجازة من الجهات العلمية والرقابية المختصة،

وأكدت الهيئة التأديبية، في حيثياتها، أن الخطاب الطبي الذي تم تقديمه للجمهور اتسم بالقطع والجزم في قضايا طبية معقدة، مع تقديم استنتاجات غير مثبتة على أنها حقائق علمية، وهو ما يخالف مبادئ الطب المبني على الدليل ويشكل خطرًا على الصحة العامة، خاصة في ظل اعتماد بعض المرضى على ما يُنشر عبر المنصات الرقمية كمصدر للمعلومات الطبية.

وأوضحت الهيئة، أن ما ورد في المحتوى المنشور تضمن - على سبيل المثال - التقليل من مخاطر ارتفاع السكر في الدم والتشكيك في المؤشرات التشخيصية المعتمدة، والترويج لأفكار علاجية غير مدعومة علميًا وتخالف القواعد المعمول بها محليًا ودوليًا، في مجالات زراعة الأعضاء وعلاج الأورام والنظم الغذائية العلاجية، الأمر الذي قد يدفع المرضى إلى إيقاف علاجات ضرورية أو تبني ممارسات صحية خاطئة تعرض حياتهم للخطر.

كما رأت الهيئة أن ما صدر عن الطبيب يمثل مخالفة صريحة لأحكام قانون مزاولة مهنة الطب وقانون نقابة الأطباء ولائحة آداب المهنة، إضافة إلى مخالفته القوانين المنظمة للإعلان عن الخدمات الصحية، لما تضمنه المحتوى من ترويج لادعاءات علاجية دون سند علمي أو ترخيص من الجهات المختصة.

وانتهت الهيئة التأديبية إلى ثبوت المخالفات المنسوبة للطبيب ثبوتًا يقينيًا، معتبرةً أن ما صدر عنه يشكل خروجًا جسيمًا على مقتضيات السلوك المهني القويم وإضرارًا بثقة المجتمع في المهنة الطبية، وبما يمثل خطرًا حقيقيًا على الصحة العامة، وجموع المرضى المصريين، وغيرهم ممن قد يستجيبون لادعاءاته غير الصحيحة، عبر منصات التواصل الاجتماعي.

"الصحة" تلغي ترخيص العوضي وتغلق عيادته

وعقب ساعات من صدور قرار النقابة، أعلنت وزارة الصحة والسكان، صدور قرار الغلق الإداري رقم (256) بتاريخ 10 مارس 2026 للمنشأة الطبية المملوكة للطبيب ضياء الدين شلبي العوضي، والكائنة بشارع النزهة، شرق مدينة نصر، بمحافظة القاهرة.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن القرار جاء تنفيذًا لحكم هيئة التأديب الابتدائية بنقابة الأطباء الصادر بجلسة 17 فبراير 2026، والقاضي بإسقاط عضوية الطبيب من النقابة العامة للأطباء؛ تطبيقًا لأحكام قانون مزاولة مهنة الطب رقم (415) لسنة 1954، وهو ما يترتب عليه إلغاء ترخيص مزاولة المهنة.

وأكد الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، تنفيذ قرار الغلق الإداري للمنشأة وإلغاء ترخيص مزاولة المهنة للطبيب المذكور، وفقًا للإجراءات القانونية المنظمة للعمل الطبي.

وعاد المصدر المطلع بنقابة الأطباء، للقول إن الطبيب لم يستأنف على قرار شطبه من سجلات النقابة.

