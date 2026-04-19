انطلقت فعاليات الدورة الخامسة لمهرجان هوليوود للفيلم العربي، والتي تقام في الفترة من 17 حتى 20 أبريل في لوس أنجلوس، وسط حضور كبير من الجالية العربية ونجوم وصنّاع من عالم السينما.

نجوم الفن في مهرجان هوليوود للفيلم العربي

حضر الحفل عدد من النجوم، أبرزهم: أحمد السعدني، ريهام عبدالغفور، مايان السيد، وميرهان حسين، بجانب العديد من صناع السينما في هوليوود، والسفير حسام الدين علي القنصل المصري العام في لوس أنجلوس، وكان في استقبالهم مايكل باخوم، رئيس المهرجان.

شهد الحفل العديد من الفقرات من بينها إهداء الدورة لروح المخرج الكبير داود عبدالسيد، وتم عرض عدة لقطات من أعماله في السينما المصرية، بالإضافة إلى عرض تسجيل صوتي سابق له تضمن كلمة داعمة للمهرجان خلال الدورة الأولى التي شهدت تكريمه

تكريم ريهام عبدالغفور في مهرجان هوليوود للفيلم العربي

وشهد الحفل تكريم النجمة ريهام عبدالغفور، ومنحها جائزة عزيزة أمير، وقدمتها لها الفنانة مايان السيد.

وفي ختام الحفل تم عرض فيلم الافتتاح "ولنا في الخيال حب" للمخرجة سارة رزيق، بطولة أحمد السعدني، مايان السيد، عمر رزيق، وأعقبه حلقة نقاشية.

