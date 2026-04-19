تفاصيل حفل افتتاح الدورة الخامسة من مهرجان هوليوود للفيلم العربي

كتب : منى الموجي

02:25 م 19/04/2026 تعديل في 02:25 م
    مهرجان هوليوود للفيلم العربي
    الفنانة ريهام عبدالغفور 2
    الفنانة ميرهان حسين
    ريهام عبدالغفور
    ريهام عبدالغفور ومايان السيد
    الفنانة مايان السيد
    الفنانة ميرهان حسين 1
    افتتاح مهرجان هوليوود للفيلم العربي
    الفنانة ريهام عبدالغفور
    الفنان أحمد السعدني

انطلقت فعاليات الدورة الخامسة لمهرجان هوليوود للفيلم العربي، والتي تقام في الفترة من 17 حتى 20 أبريل في لوس أنجلوس، وسط حضور كبير من الجالية العربية ونجوم وصنّاع من عالم السينما.

نجوم الفن في مهرجان هوليوود للفيلم العربي

حضر الحفل عدد من النجوم، أبرزهم: أحمد السعدني، ريهام عبدالغفور، مايان السيد، وميرهان حسين، بجانب العديد من صناع السينما في هوليوود، والسفير حسام الدين علي القنصل المصري العام في لوس أنجلوس، وكان في استقبالهم مايكل باخوم، رئيس المهرجان.

شهد الحفل العديد من الفقرات من بينها إهداء الدورة لروح المخرج الكبير داود عبدالسيد، وتم عرض عدة لقطات من أعماله في السينما المصرية، بالإضافة إلى عرض تسجيل صوتي سابق له تضمن كلمة داعمة للمهرجان خلال الدورة الأولى التي شهدت تكريمه

تكريم ريهام عبدالغفور في مهرجان هوليوود للفيلم العربي

وشهد الحفل تكريم النجمة ريهام عبدالغفور، ومنحها جائزة عزيزة أمير، وقدمتها لها الفنانة مايان السيد.

وفي ختام الحفل تم عرض فيلم الافتتاح "ولنا في الخيال حب" للمخرجة سارة رزيق، بطولة أحمد السعدني، مايان السيد، عمر رزيق، وأعقبه حلقة نقاشية.

اقرأ أيضا

قصة فيديو أشعل أزمة بين بثينة علي الحجار ووالدها.. كيف علق الأخير؟

حرضت على الزواج قبل إكمال العدة الشرعية.. تفاصيل حبس وردة شارلومانتي

صديق هاني شاكر يبكي: صلى الفجر على السرير وقام بالتسبيح قبل انتكاسته

مهرجان هوليوود للفيلم العربي أحمد السعدني مايان السيد

فيديو قد يعجبك



تحذير رسمي من مضاد حيوي مغشوش.. تفاصيل
لا مزيد من "الرجل اللطيف".. ترامب يهدد إيران بقصف محطات الطاقة إذا رفضت
بسبب الموبايل.. كيف أنهى زوج حياة عروسه في شهر العسل بكفر الشيخ؟
"يحملونه المسؤولية".. مصدر يكشف كواليس غضب الخطيب من مجلس الأهلي
"أشهد أنك أديت الأمانة"..طفل يبهر الزوار بسلامه على النبي
رياح وأمطار بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف حالة طقس الساعات المقبلة
رسمياً.. رئيس الوزراء يصدر قرارًا بإجازة عيد تحرير سيناء
أنفاق أصفهان: معركة الـ100 متر على اليورانيوم بين إيران وأمريكا (تجربة تفاعلية)