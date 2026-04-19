شاركت الفنانة مايان السيد جمهورها أحدث ظهور لها عبر السوشيال ميديا، أثناء حضورها فعاليات مهرجان هوليوود للأفلام العربية.

ونشرت مايان الصور عبر حسابها الخاص على موقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت بدلة باللون الأوف وايت، واعتمدت مكياجًا هادئًا أبرز ملامحها، ما نال إعجاب متابعيها.

أحدث أعمال مايان السيد السينمائية

يُذكر أن آخر مشاركات مايان السيد على شاشة السينما كانت من خلال فيلم "ولنا في الخيال حب" عام 2026، والذي تدور أحداثه في إطار رومانسي حول أستاذ جامعي انطوائي تتغير حياته بعد دخول طالبة إلى عالمه، لتتشابك العلاقات ويواجه مشاعره المعقدة.

وشهد ختام فعاليات المهرجان عرض فيلم الافتتاح "ولنا في الخيال حب" للمخرجة سارة رزيق، بطولة أحمد السعدني، مايان السيد، عمر رزيق، أعقبه ندوة نقاشية مع صناع العمل.

جائزة أفضل ممثلة

كما احتفلت مايان السيد مؤخرًا بحصولها على جائزة "أفضل ممثلة" عن فيلم "كولونيا"، والذي عُرض ضمن فعاليات مهرجان مالمو للسينما العربية في السويد.

