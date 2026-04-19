فاجأ فائق حسن زوج الفنانة أصالة نصري بإطلالة جديدة خلال ظهوره في مطار شارل ديجول بباريس، حيث ظهر بلون شعر أشقر لفت الأنظار أثناء استقباله لها.

حفل أصالة في باريس

ووصلت أصالة إلى العاصمة الفرنسية باريس استعدادًا لإحياء حفلها المنتظر يوم 25 أبريل الجاري، وسط اهتمام إعلامي واسع بالحدث.

ووثق برنامج "ET بالعربي" لحظة الوصول، ونشر مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام".

تعرف على آخر أعمال الفنانة أصالة

يُذكر أن آخر أعمال الفنانة أصالة كان ألبوم "ضريبة البعد"، الذي حقق نجاحًا واسعًا وضم مجموعة من الأغاني المميزة مثل "كلام فارغ" و"ضريبة البعد" و"اكتفاء بالنفس" و"ما وحشتكش".

وشارك في الألبوم عدد من أبرز الشعراء والملحنين، من بينهم محمود عليم، منة القيعي، مصطفى حدوتة، أحمد المالكي، والملحن الراحل محمد عبد المجيد.

اقرأ أيضًا:

