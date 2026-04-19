بعد تصدر "عايزة أشتكي" تريند جوجل.. أغاني جمعت شيرين عبدالوهاب وعزيز الشافعي

كتب : مصطفى حمزة

03:37 م 19/04/2026

شيرين عبد الوهاب

تصدرت أغنية "عايزة أشتكي وأشكي" قوائم تريند موقع البحث "جوجل"، عقب الترويج لـ "برومو" خاص بها بصوت المطربة شيرين عبد الوهاب، والذي عرضه الفنان عزيز الشافعي في مقطع فيديو.

ونشر عزيز الشافعي مقطع فيديو عبر صفحته في موقع "فيسبوك"، ظهر فيه مع الموزع الموسيقي توما داخل استوديو التسجيل.

وتحدث توما في المقطع قائلاً: "أنا عارف إنها واحشاكم جداً جداً"، وأكمل عزيز: "وأنتم كمان واحشينها جداً جداً جداً"، قبل أن تقدم شيرين عبد الوهاب بصوتها فقط مقطعاً تشويقياً من الأغنية تقول فيه: "عايزة أشتكي وأشكي".

أغاني جمعت شيرين عبد الوهاب وعزيز الشافعي

وتعاون الفنان عزيز الشافعي مع المطربة شيرين عبد الوهاب مؤخراً في مجموعة من أنجح أغانيها، إذ كتب ولحن لها أغاني "بتمنى أنساك"، و"عسل حياتي"، ولحن لها "اللي يقابل حبيبي"، و"هنحتفل"، وهي من كلمات الشاعر تامر حسين.

ولحن عزيز الشافعي أيضاً أغنية تحمل اسم "أكتر وأكتر"، من كلمات أيمن بهجت قمر، وتوزيع توما، وقدمتها شيرين عبد الوهاب لصالح حملة دعائية لإحدى شركات الاتصالات.

شيرين عبد الوهاب

محامي شيرين عبدالوهاب يتحدث

يذكر أن المحامي ياسر قنطوش، محامي شيرين عبدالوهاب، أعلن خلال الفترة الماضية عن صدور 3 أحكام لصالحها ضد المدير السابق لحساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، وشقيقها محمد عبد الوهاب، الصادر ضده حكم بالحبس في واقعة اتهامه بالتعدي عليها.

برومو عزيز الشافعي و توما

أقرا ايضا

حرضت على الزواج قبل إكمال العدة الشرعية.. تفاصيل حبس وردة شارلومانتي

صديق هاني شاكر يبكي: صلى الفجر على السرير وقام بالتسبيح قبل انتكاسته

فيديو قد يعجبك



بهدف قاتل وتألق صلاح.. ليفربول يهزم إيفرتون في الدوري الإنجليزي
رياضة عربية وعالمية

بهدف قاتل وتألق صلاح.. ليفربول يهزم إيفرتون في الدوري الإنجليزي
بيان من "الكهرباء" بشأن "موعد" زيادة سعر الكيلووات في العداد الكودي
أخبار مصر

بيان من "الكهرباء" بشأن "موعد" زيادة سعر الكيلووات في العداد الكودي
صور.. سوريا تزيل اسم الشهيد عبد المنعم رياض من أحد شوارع حمص
شئون عربية و دولية

صور.. سوريا تزيل اسم الشهيد عبد المنعم رياض من أحد شوارع حمص
صور.. حريق محدود بمدينة نصر.. و3 سيارات إطفاء تحاول السيطرة
أخبار مصر

صور.. حريق محدود بمدينة نصر.. و3 سيارات إطفاء تحاول السيطرة
مصدر بالصحة: حريق العباسية خارج مستشفى الصدر.. ولا أضرار
أخبار مصر

مصدر بالصحة: حريق العباسية خارج مستشفى الصدر.. ولا أضرار

رياح وأمطار بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف حالة طقس الساعات المقبلة
رسمياً.. رئيس الوزراء يصدر قرارًا بإجازة عيد تحرير سيناء
أنفاق أصفهان: معركة الـ100 متر على اليورانيوم بين إيران وأمريكا (تجربة تفاعلية)