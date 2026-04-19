تصدرت أغنية "عايزة أشتكي وأشكي" قوائم تريند موقع البحث "جوجل"، عقب الترويج لـ "برومو" خاص بها بصوت المطربة شيرين عبد الوهاب، والذي عرضه الفنان عزيز الشافعي في مقطع فيديو.

ونشر عزيز الشافعي مقطع فيديو عبر صفحته في موقع "فيسبوك"، ظهر فيه مع الموزع الموسيقي توما داخل استوديو التسجيل.

وتحدث توما في المقطع قائلاً: "أنا عارف إنها واحشاكم جداً جداً"، وأكمل عزيز: "وأنتم كمان واحشينها جداً جداً جداً"، قبل أن تقدم شيرين عبد الوهاب بصوتها فقط مقطعاً تشويقياً من الأغنية تقول فيه: "عايزة أشتكي وأشكي".

أغاني جمعت شيرين عبد الوهاب وعزيز الشافعي

وتعاون الفنان عزيز الشافعي مع المطربة شيرين عبد الوهاب مؤخراً في مجموعة من أنجح أغانيها، إذ كتب ولحن لها أغاني "بتمنى أنساك"، و"عسل حياتي"، ولحن لها "اللي يقابل حبيبي"، و"هنحتفل"، وهي من كلمات الشاعر تامر حسين.

ولحن عزيز الشافعي أيضاً أغنية تحمل اسم "أكتر وأكتر"، من كلمات أيمن بهجت قمر، وتوزيع توما، وقدمتها شيرين عبد الوهاب لصالح حملة دعائية لإحدى شركات الاتصالات.

محامي شيرين عبدالوهاب يتحدث

يذكر أن المحامي ياسر قنطوش، محامي شيرين عبدالوهاب، أعلن خلال الفترة الماضية عن صدور 3 أحكام لصالحها ضد المدير السابق لحساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، وشقيقها محمد عبد الوهاب، الصادر ضده حكم بالحبس في واقعة اتهامه بالتعدي عليها.

برومو عزيز الشافعي و توما

