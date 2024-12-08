مهرجان البحر الأحمر.. محمد فراج: الوقوف أمام منى زكي من أمتع لحظات حياتي في الشغل

أول تعليق من مي فاروق بعد حفل زفافها على محمد العمروسي

جدة- منى الموجي:

قال الفنان محمد فراج إنه تعاون مع النجمة منى زكي في أكثر من عمل، وإنه يعتبر نفسه من جمهورها قبل أن يعمل معها.

وتابع في جلسة حوارية أقيمت ضمن برنامج تكريم منى زكي في الدورة الرابعة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي: "أشكرها من كل قلبي على صدقها واجتهادها، الناس مش بتشوف الممثل بيمر بإيه عشان يطلع كل المجهود اللي بيتصدق منه، دي مش مبالغة أنا بني آدم بحب من كل قلبي الصدق في كل المواقف، ولم ألمس غير الصدق في هذه الفنانة القديرة، بعتبرها شرف للمجتمع المصري في كل حتة".

وأضاف فراج "والله العظيم من أمتع لحظات حياتي في الشغل لما كنت بقف مع أستاذة منى زكي، بدعيلها ربنا يديها على قدر اجتهادها ويحبب فيها خلقه".

وعلقت منى "فراج نموذج للناس اللي عندها شغف غير طبيعي بالفن".

منى زكي انتهت مؤخرا من تصوير مشاهدها في فيلم "الست" الذي يروي سيري "كوكب الشرق" أم كلثوم، كما عُرض لها مؤخرا فيلم "رحلة 404"، وحقق نجاحا كبيرا.