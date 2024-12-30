داليا البحيري أنيقة وسميرة سعيد داخل سيارتها.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

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إعداد- نوران أسامة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

كارول سماحة

ظهرت الفنانة كارول سماحة بدون مكياج، أثناء تواجدها بالجونة استعدًا لحفلات 2025، ونشرت الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".

أيتن عامر

شاركت الفنانة أيتن عامر متابعيها، صورًا جديدة لها، ونشرتها عبر حسابه الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بجمبسوت تايجر.

جيلان علاء

نشرت الفنانة جيلان علاء، أحدث ظهور لها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة كاجوال.

داليا البحيري

خطفت الفنانة داليا البحيري الأنظار اليها، من خلال أحدث ظهور عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة أنيقة ارتدت خلالها "بالطو" باللون البنفسجي وبنطلون أسود.

جوري بكر

نشرت الفنانة جوري بكر صورة جديدة لها، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية القصص القصيرة، وظهرت كاجوال.

تامر هجرس

شارك الفنان تامر هجرس، متابعيه صورة جديدة له، وذلك من خلال حسابه الخاص بموقع "إنستجرام"، عبر خاصية القصص القصيرة.

لاميتا فرنجية

ظهرت لاميتا فرنجية، بإطلالة جريئة ارتدت خلالها فستان باللون الوردي، ونشرت الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".

محمد أنور

هنأ الفنان محمد أنور الفنان محمد أسامة الشهير بـ "أوس أوس"، ونشر صورة تجمعهما عبر حسابه الخاص بموقع "إنستجرام"، وعلق: "كل سنة وأنت طيب يا ألذ واحد في الدنيا".

سميرة سعيد

شاركت الفنانة سميرة سعيد، أحدث جلسة تصوير خضعت لها، ونشرت الصور عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهرت داخل سيارتها.

رانيا منصور

شاركت الفنانة رانيا منصور متابعيها، صورة لها مع ابنتها، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية القصص القصيرة.