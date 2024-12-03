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وفاة ابن عم الفنان محمد فؤاد

05:31 م الثلاثاء 03 ديسمبر 2024

الفنان محمد فؤاد

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كتب-مصطفى حمزة:

رحل عن عالمنا اليوم الثلاثاء، محمد طه، ابن عم الفنان محمد فؤاد.

طاهر فؤاد "ابن عم الفنان "، أعلن عن الوفاة عبر صفحته في موقع فيسبوك، وكتب: "إنا لله وإنا إليه راجعون توفي إلى رحمة الله أخي الكبير محمد طه في دولة الكويت نسألكم الدعاء له بالرحمة والمغفرة اللهم آمين".

الفنان محمد فؤاد تعاقد مؤخرا،على تقديم حفل غنائي، في دبي، يوم 30 ديسمبر الحالي.

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محمد فؤاد ابن عم محمد فؤاد
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