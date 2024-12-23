مروة صبري منتقدة تصريحات سمية الخشاب عن الزواج: "احنا بنشتري راجل مش حساب بالبنك"

كتب- مروان الطيب:

خصصت الإعلامية مروة صبري، إحدى فقرات برنامجها "قعدة ستات" الذي يعرض على قناة "ألفا اليوم"، للحديث عن تصريحات الفنانة سمية الخشاب التي أثارت بها الجدل خلال الأيام القليلة الماضية، وتصدرت بسببه محرك البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي.

وانتقدت مروة صبري، تصريحات الفنانة سمية الخشاب، مشيرة إلى أن الحديث بهذه الطريقة يكون سببًا في زيادة معدلات الطلاق، وأنه من الممكن أن ينفصل العديد من الأزواج بسبب التفكير في مثل هذه الأمور، وأن المال ليس كل شيء.

وقالت مروة صبري: "كفاية يا جماعة لأن كمان نسب الطلاق بدأت تزيد، مش بدأت احنا بنتكلم في سنين كتير ونسب الطلاق النهاردة بقت بتزيد جدًا، لأن ناس كتير ممكن تشوف بوست زي اللي كنتي كاتباه وبنات كتير فعلا بيفكروا بالطريقة السطحية اللي كتبتي بيها البوست، فتتطلق لمجرد إن الراجل اللي معاها ممعهوش فلوس، أو أنه اتعرض لأزمة مادية، وبعدين اللي أنا أعرفه يا أستاذة سمية إن إحنا بنشتري راجل مش حساب في البنك".

وتابعت: "أنا ممكن يترمي لي فلوس ولكن مش هعيش بني آدمة، مش هحترم نفسي مش هبقى سعيدة ومبسوطة، الست أهم حاجة بتبقى محتاجاها الاحتواء والكلمة الطيبة والطبطبة وحد يحترمها ويحترم عقلها، ويتناقش معاها ويديها فلوس برضه، بس يديها فلوس دي مش أهم حاجة، من أهم الحاجات ولكن هي مش نمبر وان مش أهم حاجة".

وأثارت الفنانة سمية الخشاب الجدل بعدد من المنشورات عبر حسابها الرسمي على "X"، وقامت خلالها بانتقاد العديد من الموضوعات، وقالت: "الجواز معدش بالشهادة يا جماعة، محدش بقى بيسأل العريس معاه شهادة إيه، بقى الحساب البنكي هو الأساس، افهموا بقى واعرفوا إزاي تجيبوا القرش"، وسط هجوم وانتقادات من قبل العديد من متابعيها على "السوشيال ميديا".

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يذكر أن الفنانة سمية الخشاب تشارك ببطولة مسلسل "أم أربعة وأربعين" وسط مجموعة من نجوم الدراما التليفزيونية، وهم: جومانا مراد، فاطمة الصفي، حمد أشكناني، ميس قمر، هدى الخطيب، تأليف هبة مشاري حمادة، إخراج المثنى صبح.

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