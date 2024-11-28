الإثنين.. نورهان ضيفة عمرو الليثي في "واحد من الناس"

كتبت- منال الجيوشي

في حلقة فنية خاصة، يستضيف الإعلامي د. عمرو الليثي، الفنانة نورهان، في برنامج واحد من الناس على قناة الحياة

وتكشف أسباب غيابها عن الساحة الفنية لسنوات كثيرة، وعن مرضها ووصيتها، وتتحدث عن عملها كمدرسة لغة إنجليزية، ثم عودتها إلى الفن مرة أخرى

كما تتحدث عن بدايتها الفنية وعلاقتها بالراحل نور الشريف ودورها في الحاج متولي وسوق العصر، وأقرب أصدقائها في الوسط الفني وعلاقتها بالسوشيال ميديا كما تكشف عن تأسيسها مدرسة لتدريب الأطفال علي المسرح وأيضا تجربة إخراجها مسرحية للأطفال، وعن حياتها الخاصة وزواجها وابنها معاذ والتي كرست له حياتها، وعن علاقتها بوالدتها،

يعرض برنامج واحد من الناس في العاشرة مساء الإثنين المقبل على شاشة الحياة