نجيب ساويرس في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ 45 (صور)

كتب- هاني صابر:

تصوير- إسلام فاروق ومحمود عبدالناصر:

حرص المهندس ورجل الأعمال نجيب ساويرس، على حضور حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 45 هذا العام.

ويقام مساء اليوم الجمعة، حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي بدار الأوبرا المصرية.

وشهدت فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي هذا العام، مشاركة 190 فيلمًا من 72 دولة بالإضافة لحلقتين تلفزيونتين، وشملت الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا وينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF".