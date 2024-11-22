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18 صورة لـ درة في أحدث ظهور لها بحفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي

08:21 م الجمعة 22 نوفمبر 2024
  • عرض 19 صورة
  • عرض 19 صورة
    الفنانة درة
  • عرض 19 صورة
    الفنانة درة
  • عرض 19 صورة
    إطلالة مميزة لدرة في حفل ختام مهرجان القاهرة (4)
  • عرض 19 صورة
    إطلالة مميزة لدرة في حفل ختام مهرجان القاهرة
  • عرض 19 صورة
    إطلالة مميزة لدرة في حفل ختام مهرجان القاهرة (6)
  • عرض 19 صورة
    إطلالة مميزة لدرة في حفل ختام مهرجان القاهرة
  • عرض 19 صورة
    إطلالة مميزة لدرة في حفل ختام مهرجان القاهرة
  • عرض 19 صورة
    درة بفستان مميز في مهرجان القاهرة السينمائي (
  • عرض 19 صورة
    درة بفستان مميز في مهرجان القاهرة السينمائي (2
  • عرض 19 صورة
    درة بفستان مميز في مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 19 صورة
    درة بفستان مميز في مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 19 صورة
    درة تتألق في مهرجان القاهرة (1)
  • عرض 19 صورة
    درة تتألق في مهرجان القاهرة (3)
  • عرض 19 صورة
    درة تتألق في مهرجان القاهرة (4)
  • عرض 19 صورة
    درة تتألق في مهرجان القاهرة (5)
  • عرض 19 صورة
    درة تتألق في مهرجان القاهرة
  • عرض 19 صورة
    درة تتألق في مهرجان القاهرة (2)
  • عرض 19 صورة
    إطلالة مميزة لدرة في حفل ختام مهرجان القاهرة
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كتب - معتز عباس:
تصوير / إسلام فاروق - محمود عبدالناصر:

حرصت الفنانة التونسية درة، على حضور حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ45.

وخطفت درة الأنظار وعدسات التصوير على "ريد كاربت" حفل الختام، مرتدية فستان مميز.

وشهدت الدورة الخامسة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي، مشاركة 190 فيلمًا من 72 دولة، بينما تشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وكرم المهرجان في نسخته الـ 45 ثلاث شخصيات سينمائية بارزة ضمت المخرج المصري يسري نصر الله، الذي منح جائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر، تقديرًا لمسيرته الفنية الحافلة، والنجم أحمد عز بمنحه جائزة فاتن حمامة للتميز، كما تم تكريم المخرج البوسني دانيس تانوفيتش، الذي يترأس لجنة تحكيم المسابقة الدولية.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا وينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF".

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