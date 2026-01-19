إعلان

لماذا قال وحيد سيف لـ أمينة رزق: "بتلاعبيلي حواجبك ليه"؟

كتب : مصطفى حمزة

02:12 م 19/01/2026

وحيد سيف

أثار الفنان وحيد سيف، غضب الفنانة أمينة رزق، خلال مشاركته معها في أحد العروض المسرحية.

وتحدث الفنان الراحل وحيد سيف، الذي رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم 19 يناير، في عام 2012، خلال ظهوره في برنامج "ساعة صفا" مع الفنانة صفاء أبو السعود، عن الأزمة التي أشعل بها غضب الفنانة أمينة رزق، خلال مشاركته في مسرحية بعنوان "بنت الريف".

و قال: "في مشهد بالمسرحية، كنت أؤدي دور ابن عم وخطيب الفنانة أمينة رزق، والمفروض روحت لها لمواجهتها بعد اتجاهها للعمل في بيت دعارة".

وتابع: "دخلت وقلت بطريقتي الكوميدية (عملتي كدة ليه يا ستيتة)، ودخل الجمهور في نوبة ضحك قوية، وفوجئت أمينة رزق بما حدث، وقالت لي وهي تحرك حواجبها إيه اللي عملته ده، فقلت لها بتلاعبي لي حواجبك ليه، وكان بينا وبين الجمهور 6 متر، وهاج وماج يوسف وهبي، وشتمني".

الفنان الراحل وحيد سيف، بدأ مشواره عبر خشبة المسرح، وشارك في أعمال عديدة، منها: "حضرة صاحب العمارة" "روبابيكيا"، "افتح يا سمسم"، "سندريلا والمداح" .

وشارك الفنان الراحل في أفلام: (زوجتي و الكلب، مين يقدر على عزيزة، أريد حلا، المذنبون، محامي خلع، عايز حقي، سيد العاطفي، أبو العربي) وغيرها.

