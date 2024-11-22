بث مباشر لحفل "أيقونة الشرق" أصالة نصري في "موسم الرياض"

موقف طريف.. ماذا حدث بين أحمد حافظ وجميلة عوض بمهرجان القاهرة السينمائي؟

كتب- مروان الطيب:

تتألق النجمة أصالة مساء الخميس في حفل "أيقونة الشرق" الذي يقام ضمن فعاليات "موسم الرياض" برعاية المستشار تركي ال الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية.

ونشر تركي ال الشيخ بث مباشر لكواليس الحفل عبر حسابه الرسمي على "X" وسط حضور جماهيري "كامل العدد" كما أعلن تركي خلال الساعات القليلة الماضية ونفاد تذاكر الحفل بالكامل.

وتقدم أصالة باقة من أغانيها بالعديد من اللهجات العربية وسط تفاعل كبير من جمهورها ومحبيها الذين حرصوا على الحضور والاستمتاع بليلة طربية أصيلة.

وكشفت إدارة "موسم الرياض" عن تجهيزات ضخمة شهدها مسرح محمد عبده أرينا الذي يقام خلال حفل "أيقونة الشرق" أصالة قبل دقائق من الحفل، استعدادًا لاستقبال الجمهور.

يذكر أن، فعاليات موسم الرياض تقام في الفترة من 12 أكتوبر حتى نهاية فبراير من العام المقبل 2025، ويشهد هذا الموسم مجموعة متنوعة من الفعاليات الفنية والرياضية والترفيهية، ويأتي في 14 منطقة ترفيهية ويحتوي على 11 بطولة عالمية و100 معرض ومهرجان.

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