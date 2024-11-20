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بفستان قصير.. أحدث ظهور لـ ياسمين صبري "صورة"

03:23 م الأربعاء 20 نوفمبر 2024

ياسمين صبري

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كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة ياسمين صبري متابعيها، أحدث ظهور لها على السوشيال ميديا، لاقت تفاعل متابعيها.

ونشرت ياسمين، الصورة على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية القصص القصيرة، وظهرت بفستان قصير باللون الأسود.

وتشارك ياسمين صبري في فيلم "الأرض السوداء" من إخراج بيتر ميمي، من بطولة كريم عبدالعزيز، إياد نصار، الفنان الشاب أحمد غزي، والفنانة مريم محمود الجندي، وآخرون.

ياسمين-صبري

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ياسمين صبري الفنانة ياسمين صبري صورة الفنانة ياسمين صبري
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