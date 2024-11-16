جيلان علاء لوالدها في عيد ميلاده: "لسه عندي أمل في ربنا"

كتب- هاني صابر:

وجهت الفنانة جيلان علاء، رسالة لوالدها بمناسبة عيد ميلاده.

وكتبت جيلان، عبر حسابها على إنستجرام: "لولو يا لولو.. كل سنة وإنت طيب يا حبيبي، إنت مش هتقرأ الكلام ده دلوقتي بس يمكن تبقى كويس وتقرأه بعدين".

وتابعت: "نفسي ترجع زي زمان وتشخط الشخطة تنطرنا من مطارحنا، نفسي تغني معايا وتسقف لي ونسهر للفجر على القهاوي.. نفسي تقولي يلا نسافر فجأة وتتطق في دماغنا و نسافر".

وأضافت: "أنا لو بحب الشارع والناس والسهر للصبح فده عشان كنا زمايل في اللذاذة دي.. يا رب تبقى كويس بقى وأتطمن عليك.. وحشتني ووحشتنا كلنا، أنا لسه عندي أمل في ربنا.. بحبك أوي يا بابا".

يذكر أن، جيلان علاء كانت قالت في تصريحات إذاعية سابقة، أن أهلها كانوا ضد دخولها مجال التمثيل، وخاصة والدها، مشيرة إلى أن والدها كان صاحب الكلمة الأولى والأخيرة في البيت.

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