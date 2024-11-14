أحدث ظهور لـ درة من عرض أزياء إيلي صعب العالمي في الرياض

كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة التونسية درة، صور لها من عرض مصمم الأزياء اللبناني العالمي إيلي صعب في الرياض، الذي أقيم مساء أمس الأربعاء وسط تواجد عدد كبير من ألمع النجوم حول العالم، بحضور المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية.

ونشرت درة الصور على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بفستان أنيق باللون الأبيض الامع.

وشهد عرض إيلي صعب العالمي حضور عدد كبير من ألمع الأسماء في عالم الموضة والأزياء، إلى جانب تواجد عدد من أبرز نجوم الفن والغناء في الوطن العربي والعالم أبرزهم الفنان أحمد حلمي، النجمة يسرا، الفنانة صبا مبارك، الفنانة درة، الفنانة إسعاد يونس، النجمة الأمريكية العالمية هالي بيري، الفنان باسل خياط، الفنانة نانسي عجرم.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة درة مسلسل "الأجهر" بطولة عمرو سعد، سيد رجب، محمود قابيل، خالد زكي، ناهد السباعي، سارة سلامة، أنوشكا، عارفة عبد الرسول، أحمد صفوت، أحمد مجدي، نور النبوي، مصطفى أبو سريع، وإخراج ياسر سامي.

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