بمناسبة الاحتفال بـ عيد تحرير سيناء، حرص عدد من نجوم الفن على توجيه رسائل وطنية مؤثرة، عبّروا خلالها عن فخرهم بتاريخ مصر وبطولات الجيش في استعادة أرض سيناء.

ونشرت قناة "اكسترا نيوز" تقريرًا لنجوم الفن الذين تحدثوا عن استعادة الدولة المصرية أرض الفيروز، والروح الوطنية الخالدة التي شهدتها حرب 1973.

رسائل نجوم الفن في عيد تحرير سيناء

أكد الفنان ياسر جلال أن سيناء ستظل مصرية عبر التاريخ، مضيفاً: "سيناء مصرية وهتفضل مصرية على مر التاريخ مش مجرد أرض دي كتاب تاريخ مفتوح يشهد على الدنيا من اولها لحد النهاردة".

ومن جانبها، شددت الفنانة أسماء جلال على أن المصريين دائمًا ما يتوحدون بعد كل انكسار، ليصنعوا الانتصار، قائلة:"بعد كل انكسار بيجي انتصار كل المصريين بيبقوا ايد واحدة".

بينما قالت الفنانة دينا فؤاد أن أهالي سيناء كانوا ولا يزالون حراس الأرض الحقيقيين، وكان لهم دور بارز في استعادة كامل تراب سيناء بالتعاون مع الجيش المصري، قائلة: "أهل سيناء هما حراس الأرض الحقيقين، وهما جزء اصيل من نسيج مصر، كان ليهم دور تاريخي مع جيش مصر إننا نرجع أرض سيناء كاملة".

كما عبّر الفنان هشام ماجد عن اعتزازه بسيناء باعتبارها عنوان الكرامة المصرية.

واستعاد الفنان أشرف عبد الباقي ذكرياته مع حرب أكتوبر، مؤكدًا فخره الكبير بتلك الفترة، وصولًا إلى تحرير سيناء عام 1982، مضيفًا: "كـنا واحد من الناس اللي حضرت الاحداث كنت سعيد جدا وفخور بحرب اكتوبر، الفخر كان عندي كبير، وفي سنة 1982 سيناء تحررت".

وفي السياق ذاته، وصف السيناريست عبد الرحيم كمال عيد تحرير سيناء بأنه استكمال لانتصار أكتوبر، متابعًا:"عيد تحرير سيناء هو النصر التاني بعد العبور بعد 73 الخطوة التانية كان نمتلك كل نقطة في مصر وأرض سيناء هي النقطة الأغلى".

بينما شدد الفنان محمد سلام على وحدة المصريين دون تفرقة، وأن روح الانتماء تجمع الجميع، قائلًا: ": "من 44 سنة رجعت الأرض لكن فضل إحساس كلنا واحد مفيش فرق بين واحد سيناوي او قاهري او صعيدي، كلنا أيد واحدة ودم واحد".

وأشادت الفنانة ريم مصطفى بدور بدو سيناء، واصفة إياهم بحراس الأرض والرمال، مضيفة: "شوفت معنى الجدعنة والانتماء وحبهم للأرض وواقفين مع الجيش إيد واحدة".

عيد تحرير سيناء

تعد عيد تحرير سيناء واحدة من أهم المناسبات الوطنية في مصر، حيث يتم الاحتفال بها في 25 أبريل من كل عام، تخليدًا لانسحاب آخر جندي إسرائيلي من أرض سيناء عام 1982، وعودة أرض سيناء إلى السيادة المصرية.

