تصدرت النجمة ليلى علوي محرك البحث جوجل خلال الساعات الماضية، بعد تداول مقطع فيديو ظهرت خلاله وهي تحذر من تداول شائعات بخصوص حالة الفنان هاني شاكر الصحية.



وعن أزمة الفنان هاني شاكر الصحية قالت ليلى علوي بأحد اللقاءات التلفزيونية: "يارب يشفيه ويعافيه، ويرجعه بلده بألف سلامة، طبعا كلنا بنحترم وبنقدر الصوت المصري والعربي الأصيل الأستاذ هاني شاكر، كل دعمنا ليه وأنا أرجو أن بلاش الأخبار اللي مش مظبوطة لأن بيبقى تأثيرها سلبي جدا على أسرته وعلى كل المعجبين".

نادية مصطفى تكشف تطورات حالة هاني شاكر الصحية

أوضحت نادية مصطفى في بيان رسمي أن حالة الفنان هاني شاكر لا تزال مستقرة دون تحسن أو تدهور، مشيرة إلى أن هاني شاكر يمر بمرحلة تحتاج إلى الدعم والدعاء من جمهوره ومحبيه.

وأضافت أن الأسرة والمقربين يحرصون على متابعة حالته بشكل مستمر، معربة عن أملها في تحسن وضعه الصحي خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل الاهتمام الكبير الذي يحظى به من الأطباء والرعاية الطبية.

أعمال تنتظر عرضها ليلى علوي قريبا

تنتظر النجمة ليلى علوي عرض أحدث أعمالها السينمائية هذا العام بعنوان "ابن مين فيهم؟".

تدور أحداث الفيلم حول رشدي، رجل الأعمال المستهتر، يعيش حياة بلا قيود أو التزامات، حتى تنقلب حياته بالكامل بعد وفاة عمته التي تركت له ميراثًا ضخمًا بشرط العثور على ابنه من إحدى زيجاته العابرة. ترافقه المحامية ماجدة في هذه المهمة، لكن الخلافات بينهما تخلق توترًا دائمًا ومواقف متشابكة.

ويشارك ببطولة الفيلم كل من بيومي فؤاد، رانيا يوسف، شيماء سيف، ويزو، أحمد عصام السيد، تأليف لؤيالسيد، إخراج هشام فتحي.

