حلا شيحة بدون مكياج ونسرين طافش أنيقة.. لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة

نسرين طافش وجوري بكر وأروى جودة.. نجمات الفن يخطفن الأنظار في مهرجان

100 صورة لنجوم الفن في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

إعداد- نوران أسامة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لكم لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة:

نسرين طافش

شاركت الفنانة نسرين طافش، متابعيها، أحدث ظهور لها، وذلك من خلال حسابها الخاص بموقع "إنستجرام" من خلال خاصية "القصص القصيرة"، وظهرت خلالها بإطلالة أنيقة.

حلا شيحة

ظهرت الفنانة حلا شيحة بدون مكياج في أحدث ظهور لها، ونشرت الصورة عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.

نادين الراسي

خطفت الفنانة نادين الراسي، الأنظار إليها من خلال أحدث ظهور لها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وظهرت خلالها بإطلالة أنيقة.

سوسن بدر

شاركت الفنانة سوسن بدر، متابعيها صورة جديدة لها، بالأبيض والأسود، وعلقت: "لحظة صمت".

غادة طلعت

ظهرت الفنانة غادة طلعت، بإطلالة أنيقة على السجادة الحمراء بحفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ 45 ، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.

تامر عاشور

هنأ الفنان تامر عاشور، المطرب محمد حماقي بمناسبة عيد ميلاده، عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتب: "عيد ميلاد سعيد موكا".

لقاء سويدان

شاركت الفنانة لقاء سويدان، متابعيها، صورة جديدة لها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت فيها أمام مرآة بمكياج هادئ.

كريم عفيفي

شارك الفنان كريم عفيفي، صورة له مع الفنانة إسعاد يونس، ونشرها عبر حسابه الخاص بموقع "إنستجرام"، وعلق: "ماما".

كارولين عزمي

نشرت الفنانة كارولين عزمي، أحدث ظهور لها، عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام" من خلال خاصية "القصص القصيرة"، وظهرت فيها بصحبة صديقتها.