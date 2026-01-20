إعلان

أميرة أديب تشيد بفيلم "Giant".. وأمير المصري يرد

كتب : مروان الطيب

10:00 ص 20/01/2026

أميرة أديب

أشادت الفنانة أميرة أديب بفيلم "Giant" بطولة النجم العالمي أمير المصري الذي انطلق عرضه مؤخرا في دور العرض السينمائي بالشرق الأوسط والعالم، ويحقق نجاحا ملحوظا بشباك التذاكر.

نشرت أميرة أديب صورة من الفيلم عبر حسابها على انستجرام، وكتبت: "امبارح اتفرجت على فيلم Giant وخرجت من السينما وأنا مبهورة جدا، أمير المصري نجم عالمي شايل الفيلم كله على كتافه بأداء قوي ومليان إحساس، وقدر يخلي الفيلم يتشاف ويتحس بكل سلاسة".

وأضافت: "تجربة مشرفة ومفرحة لأي حد بيحب يشوف فنانين مصريين بينجحوا عالميا، من قلبي بدعوكم تتفرجوا على الفيلم ده، لأنه خطوة كبيرة ومهمة لأي فنان مصري، ولازم كلنا ندعم فنانينا عشان يكون فيه فرص أكتر للعرب والمصريين برة، الفيلم نفسه تحفة فنية بكل المقاييس، مبروك يا أمير".

وأعاد أمير المصري نشر إشادة أميرة أديب عبر خاصية القصص القصيرة على حسابه بموقع انستجرام، وكتب: "بحبك جدا يا أختي، شكرا لكِ".

كواليس فيلم Giant

تدور أحداث فيلم "Giant" حول السيرة الذاتية للملاكم اليمني البريطاني نسيم حميد ورحلته إلى أن أصبح بطلًا للعالم وتدريبه على يد المدرب بريندان إنجل الذي لعب دورًا في نجاحه.

أعمال ينتظر عرضها أمير المصري قريبا

يشارك أمير المصري بعدد من الأعمال العالمية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة منها فيلم الرومانسية والكوميديا "Alone Together".

أميرة أديب تشيد بفيلم عملاق

أميرة أديب فيلم Giant أمير المصري

